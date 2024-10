Amici 24, Rebecca cerca il suo misterioso ammiratore: di chi si tratterà? (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel daytime di Amici 24, Rebecca ha cercato chi tra i suoi compagni le aveva scritto un misterioso bigliettino. Avrà trovato l'ammiratore misterioso? Comingsoon.it - Amici 24, Rebecca cerca il suo misterioso ammiratore: di chi si tratterà? (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel daytime di24,hato chi tra i suoi compagni le aveva scritto unbigliettino. Avrà trovato l'

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24, Rebecca cerca il suo misterioso ammiratore: di chi si tratterà? (VIDEO) - Nel daytime di Amici 24, Rebecca ha cercato chi tra i suoi compagni le aveva scritto un misterioso bigliettino. Avrà trovato l'ammiratore misterioso? (msn.com)

Amici 24, Diego Lazzari a cuore aperto sulle sue fragilità in un racconto commovente - Emozionante sfogo di Diego Lazzari ad Amici 24. Scopri cosa ha detto e come Maria De Filippi lo ha supportato durante il talent show. (mondotv24.it)

Amici 24, Vybes si dichiara a Rebecca, ma Sienna replica: 'Secondo me le piace Nicolò' - Il cantante ha ammesso di aver scritto lui il bigliettino per Rebecca, ma la ballerina l'ha avvisato: 'Non mi ha mai detto nulla su di te' ... (it.blastingnews.com)