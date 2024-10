Ilgiorno.it - Allerta maltempo, a Lecco giovedì 10 ottobre chiuse tutte le scuole superiori della provincia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 92024 –permeteo domani,10, indi. Lo ha deciso il prefetto diSergio Pomponio. Gli studenti probabilmente saranno contenti per il giorno di vacanza inatteso, ma la situazione è preoccupante. Si prevede possano cadere fino a 100 millimetri di pioggia, cioè fino a 100 litri per ogni metro quadrato: il terreno è però già madido e saturo e i fiumi e i torrenti già gonfi di acqua in seguito alle precipitazioni sia di ieri di di oggi. Il rischio di dissesti, allagamenti ed esondazioni è quindi molto alto. Si teme inoltre che magari possano verificarsi crolli o cedimenti, come successo il mese scorso all'auditorium delle medie di Casatenovo.