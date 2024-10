Al via la nuova stagione teatrale di Pernate con "I promessi storti" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ai nastri di partenza la nuova stagione del Teatro Sant'Andrea di Pernate: sabato 12 ottobre il sipario si alza alle 21.15 con la compagnia "Ronzinante" che presenta "I promessi storti", adattamento drammaturgico di Lorenzo Corengia. Debutta nella rassegna dedicata alle compagnie amatoriali, la Novaratoday.it - Al via la nuova stagione teatrale di Pernate con "I promessi storti" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ai nastri di partenza ladel Teatro Sant'Andrea di: sabato 12 ottobre il sipario si alza alle 21.15 con la compagnia "Ronzinante" che presenta "I", adattamento drammaturgico di Lorenzo Corengia. Debutta nella rassegna dedicata alle compagnie amatoriali, la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la nuova stagione de “Le Iene presentano : Inside” su Italia 1 - Grazie anche all’esposizione mediatica fornita da “Le Iene”, Don Barone è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per lesioni e maltrattamenti ai danni di una tredicenne. La prima puntata: “Gli esorcismi di Don Barone” La puntata di apertura, intitolata “Gli esorcismi di Don Barone”, è un’inchiesta condotta da Gaetano Pecoraro e Alessia ... (Tutto.tv)

Veroli - ecco la nuova stagione 2024-2025 del teatro comunale - Un cartellone con ventidue spettacoli quasi tutti sold-out, repliche, spettacoli musicali, tanti fuori cartellone, spettacoli dedicati solo ai più piccoli, laboratori teatrali: tutto questo è stato il Teatro Comunale Veroli con la direzione artistica della DUECENTO22 - ARTI E SPETTACOLO... (Frosinonetoday.it)

Al via la nuova stagione teatrale di Pernate con "I promessi storti" - Ai nastri di partenza la nuova stagione del Teatro Sant'Andrea di Pernate: sabato 12 ottobre il sipario si alza alle 21.15 con la compagnia "Ronzinante" che presenta "I promessi storti", adattamento drammaturgico di Lorenzo Corengia. Debutta nella rassegna dedicata alle compagnie amatoriali, la... (Novaratoday.it)