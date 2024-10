Aggiornamento sugli infortuni di Harry Kane | il capitano dell’Inghilterra salta l’allenamento

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 13:37:57 Il web non parla d’altro:hatoquesta mattina e rimane in dubbio per lo scontro della Nations League con la Grecia giovedì.è stato espulso durante il pareggio della Bundesliga del Bayern Monaco contro l’Eintracht Francoforte nel fine settimana, ma una dichiarazione del suo club di ieri ha indicato che non c’erano “danni strutturali” ed era abbastanza in forma per rimanere con i Tre Leoni. Tuttavia, è stato l’unico dei restanti 22 giocatoria non allenarsi questa mattina, anche se ha lavorato su un programma individuale. 21 #TreLeoni i giocatori sono fuori ad allenarsi questa mattina, con @Hlavorare al chiuso su un programma individuale. Mancano due giorni alla sfida contro la Grecia pic.twitter.