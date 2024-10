AEW: Darby Allin attacca Brody King con una roccia dopo un confronto infuocato a AEW Dynamite (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AEW Dynamite si è aperto con uno scontro esplosivo, quando Darby Allin e Brody King si sono scambiati parole intense in vista del loro match ad AEW WrestleDream. Le due stelle, che condividono un passato dai loro giorni nel circuito indipendente, si sono punzecchiate in un acceso faccia a faccia. Allin ha ricordato i loro umili inizi, raccontando di come alloggiassero in hotel malandati sognando di arrivare in televisione. Si è preso il merito di aver aiutato King a ottenere un posto in AEW, permettendogli di sostenere la sua famiglia e persino di far andare in pensione suo padre. Allin, che non si tira mai indietro dal vantarsi, ha orgogliosamente dichiarato di aver già mandato in pensione suo padre e si è proclamato il volto di AEW. Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin attacca Brody King con una roccia dopo un confronto infuocato a AEW Dynamite Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AEWsi è aperto con uno scontro esplosivo, quandosi sono scambiati parole intense in vista del loro match ad AEW WrestleDream. Le due stelle, che condividono un passato dai loro giorni nel circuito indipendente, si sono punzecchiate in un acceso faccia a faccia.ha ricordato i loro umili inizi, raccontando di come alloggiassero in hotel malandati sognando di arrivare in televisione. Si è preso il merito di aver aiutatoa ottenere un posto in AEW, permettendogli di sostenere la sua famiglia e persino di far andare in pensione suo padre., che non si tira mai indietro dal vantarsi, ha orgogliosamente dichiarato di aver già mandato in pensione suo padre e si è proclamato il volto di AEW.

