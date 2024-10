Imiglioridififa.com - Addio Sprint Boost! Nerfato dall’aggiornamento a sorpresa di EA: ecco cosa cambia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) EA SPORTS ha rilasciato un nuovo aggiornamento Live Tuning per tutte le versioni di EA SPORTS FC 25, introducendo alcune modifiche importanti al gameplay. Una delle tecniche più efficaci utilizzate dai giocatori per superare le difese in EA SPORTS FC 25 era il cosiddetto ““, un’accelerazione improvvisa che permetteva di seminare gli avversari. Questo metodo, spesso sfruttato per creare spazi in attacco, è stato oranel nuovo aggiornamento Live Tuning. La modifica riduce le istanze in cui i giocatori accelerano involontariamente troppo velocemente, rendendo più difficile eseguire lo “” con la stessa efficacia. Tra imenti principali: Ridotta l’altezza della traiettoria della palla per i passaggi filtranti e i cross eseguiti nelle partite della modalità Rush.