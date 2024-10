Tpi.it - A che ora inizia Io Canto Generation: l’orario dello show con Gerry Scotti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A che oraIoconA che oraIo, la nuova edizionedi Canale 5 condotta da? Appuntamento su Canale 5 per sei settimane a partire dal 9 ottobre 2024 alle ore 21.30. Appuntamento in prima serata subito dopo Striscia la notizia. Si trattastorico talentdedicato ai giovani prodigi della musica. Ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. A capitanare le squadre sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.