Ilgiorno.it - Yara Gambirasio: quali sono i reperti che la difesa di Bossetti vorrebbe far analizzare

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo, 8 ottobre 2024 – Si parla ancora di. Quelli chestati visionati ieri dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini - che assistono Massimo- affiancati dal genetista Marzio Capra. Il carpentiere di Mapello, 53 anni, condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di, ha partecipato all’audizione in video-collegamento dal carcere di Bollate, dove si trova detenuto. Presenti anche la pm Letizia Ruggeri affiancata dal procuratore Maurizio Romanelli, e gli avvocati della famiglia, Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta. IUdienza nell’aula di Corte d’Assise (presidente il giudice Ingrascì, a latere la collega Ponsero).