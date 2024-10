Zonawrestling.net - WWE: Il RAW di debutto su Netflix sarà una delle puntate più “grandi” nella storia dello show

(Di martedì 8 ottobre 2024) Stando a quanto dichiarato da Fightful Select, la WWE si sta preparando al meglio per ilsu. Secondo la fonte, l’episodio didi RAW all’interno della piattaforma streaming,uno dei più importanti edel weeklyutra trentennale. Qui il tweet di riferimento. According to a longtime WWE employee, the first #WWERaw on(January 6, 2025) is “likely going to be one of the biggest episodes of Raw in history, from the standpoint of buzz.”Thewas being talked about as being of the quality of a WWE PLE.– per @FightfulSelect pic.twitter.com/nOFFh2t7ob— PW Chronicle (@PWChronicle) October 7, 2024