Vincenzo De Luca contro l'autonomia differenziata: "Nella Città dei Mille la nostra battaglia per l'unità nazionale" (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. Nella Città dei Mille per dire no ad una legge che divide l'Italia. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, arriva a Bergamo, alla Casa del Giovane, e lo fa per parlare di autonomia differenziata insieme alla sindaca Elena Carnevali e ad altri esponenti Dem nel contesto del convegno "Autonomia differenziata, limiti e rischi di una riforma sbagliata". "Altro che Risorgimento, questa norma spacca la nazione – ci racconta Nella hall dell'albergo che lo ospita -. contro chi vuole dividere il Nord dal Sud, contro chi ci vuole separare, in un tempo moderno segnato dalla guerra noi siamo per l'unità, siamo per la difesa di una già fragile democrazia che mantiene viva l'eredità delle corporazioni medioevali", tuona il politico del Partito Democratico.

Autonomia differenziata - il presidente della Campania Vincenzo De Luca a Bergamo - In questo senso la mancanza di un’adeguata visione d’insieme a livello nazionale viene a compromettere la coerenza e l’efficienza della gestione di settori cruciali come la sanità e l’istruzione. . La riforma, voluta dal ministro Calderoli, si tradurrà in un’ulteriore ... (Bergamonews.it)

