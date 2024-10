Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 20:30 (Di martedì 8 ottobre 2024) Viabilità DEL 8 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIAPERTE LE STAZIONI DI EUR FERMI E PALASPORT SULLA METRO B PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER MOTIVI DI SICUREZZA. REGOLARE ANCHE L’ALTA VELOCITà FIRENZE Roma E L’ALTA VELOCITà Roma-NAPOLI SULL’AUTOSTRADA Roma NAPOLI PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO IN ENTRATA E USCITA DI ANAGNI-FIUGGI DALLE ORE 22.00 DI OGGI FINO ALLE 6. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 20:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)DEL 8 OTTOBREORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIAPERTE LE STAZIONI DI EUR FERMI E PALASPORT SULLA METRO B PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER MOTIVI DI SICUREZZA. REGOLARE ANCHE L’ALTA VELOCITà FIRENZEE L’ALTA VELOCITà-NAPOLI SULL’AUTOSTRADANAPOLI PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO IN ENTRATA E USCITA DI ANAGNI-FIUGGI DALLE ORE 22.00 DI OGGI FINO ALLE 6.

