Lapresse.it - Ucraina, raid russo sul porto di Odessa: un morto

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre fa discutere il mandato d’arresto emesso da un tribunalein contumacia nei confronti dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini per essere entrati illegalmente sul territorio di Mosca, inprosegue il conflitto: nella notte una persona è morta in un. Ecco le notizie di oggi sulla guerra IN AGGIORNAMENTO 08:08suldi, unLe forze armate russe hanno lanciato un missile balistico contro le infrastrutture portuali di. In seguito all’impatto, una persona è rimasta uccisa e altre cinque ferite. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di, Oleg Kiper. Secondo quanto riferito la persona deceduta è un cittadino ucraino di 60 anni dipendente di un’azienda privata che trasporta merci.