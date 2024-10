Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump nel 2020 inviò segretamente a Vladimir Putin test per il covid, per suo uso personale. Lo L'articolo Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donaldnelsegretamente a Vladimirper il, per suo uso personale. Lo L'articolonelpere dagliproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Trump - lo scoop : “Nel 2020 mandò i test Covid a Putin mentre in Usa scarseggiavano” - Secondo quanto riportato dal Washington Post, all’epoca i test erano una risorsa scarsa negli Stati Uniti. Putin, preoccupato per il virus, chiese a Trump di non rendere pubblica la spedizione. Leggi anche: L’allarme dell’MI5: “Russia e Iran stanno cercando di causare caos in Gran Bretagna ed ... (Thesocialpost.it)

Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte - Lo svela Bob Woodward nel nuovo libro 'War' in uscita il 15 di questo mese, secondo quanto anticipa il Washington Post, ricordando che allora i test negli Stati Uniti erano merce scarsa. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Donald ... (Webmagazine24.it)

Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte - Lo svela Bob Woodward nel nuovo libro 'War' in uscita il 15 di questo mese, secondo quanto anticipa il Washington Post, ricordando che allora i test negli Stati Uniti erano merce scarsa. Era stato Putin, terrorizzato […]. (Adnkronos) – Donald Trump nel 2020 inviò segretamente a Vladimir Putin test ... (Periodicodaily.com)