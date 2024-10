Treno in fiamme a Montignoso, interrotta la linea tra Massa e Forte dei Marmi (Di martedì 8 ottobre 2024) Montignoso (Massa Carrara), 8 ottobre 2024 – Un incendio scoppiato a bordo della motrice di un Treno merci manda in tilt il traffico ferroviario sulla tratta Massa-Forte dei Marmi in provincia di Massa-Carrara. Intorno alle 11,30 è scattato l’allarme per le fiamme sulla motrice del Treno che era in transito all’altezza di Montignoso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Massa Carrara, con due unità (autopompaserbatoio e campagnola pick up con 5 unità di equipaggio). La linea ferroviaria è stata bloccata in tutte e due le direzioni. Sul posto anche personale di Rfi. Lanazione.it - Treno in fiamme a Montignoso, interrotta la linea tra Massa e Forte dei Marmi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Carrara), 8 ottobre 2024 – Un incendio scoppiato a bordo della motrice di unmerci manda in tilt il traffico ferroviario sulla trattadeiin provincia di-Carrara. Intorno alle 11,30 è scattato l’allarme per lesulla motrice delche era in transito all’altezza di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale diCarrara, con due unità (autopompaserbatoio e campagnola pick up con 5 unità di equipaggio). Laferroviaria è stata bloccata in tutte e due le direzioni. Sul posto anche personale di Rfi.

Da Bari a Milano per i test d’ingresso al Politecnico : massacrato di botte e rapinato appena sceso dal treno. Nonostante lo choc ha sostenuto la prova - L'articolo Da Bari a Milano per i test d’ingresso al Politecnico: massacrato di botte e rapinato appena sceso dal treno. Nonostante lo choc ha sostenuto la prova sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un brutale episodio di violenza si è consumato a Milano lo scorso 5 settembre, ai ... (Orizzontescuola.it)

Viene a Milano per i test al Poli : massacrato di botte e rapinato appena sceso dal treno - Calci e pugni in faccia. Per portargli via tutto, in una delle mattine più importanti per lui. Un ragazzo di 20 anni, un giovane pugliese, è stato aggredito e rapinato giovedì mattina in stazione Centrale a Milano, dove era appena arrivato - dopo un lungo viaggio con l'Intercity notte - per... (Milanotoday.it)

Strage Brandizzo : Massa guardava il telefono mentre il treno passava e investiva le vittime - L’episodio, che ha sconvolto l’opinione pubblica, è al centro di un’inchiesta condotta dalla Procura di Ivrea, ancora in corso, che vede tra gli indagati i due superstiti del gruppo. Secondo quanto emerso, Massa avrebbe navigato su Internet, forse sui social media, mentre il treno si avvicinava ai ... (Thesocialpost.it)