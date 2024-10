Tennis Sabalenka | Primo posto nella classifica Wta? Non ci penso

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “La? In realtà non cimolto. Certo, ilè una cosa che voglio davvero, è un obiettivo, ma ho imparato in passato che se ci si concentra sul ranking e sulla difesa dei punti è facile che le cose vadano male. Preferisco quindi concentrarmi su me stessa. Di sicuro so che giocando il mio migliorpotrò tornare numero uno del mondo”. Così Aryna, nell’intervista che precede il suo esordio nel1000 di Wuhan, torneo di cui ha vinto le ultime due edizioni, nel 2018 e nel 2019, prima dell’uscita dal calendario prima per la pandemia da Covid e poi per la questione Peng Shuai, la giocatrice che aveva denunciato abusi subiti da parte di un alto esponente del Governo cinese. “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che sono stata qui. Ricordo che la prima volta che ho vinto a Wuhan è stato un momento molto speciale – ha proseguito–.