Taylor Swift in testa alle nomination degli MTV EMA

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – MTV ha annunciato oggi leper gli MTV EMA 2024.guida la classifica con sette, tra cui “Best Artist”, “Best Video”, “Best Pop” e “Biggest Fans”. Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter hanno ottenuto cinqueciascuna, concorrendo in categorie come “Best Song”, “Best Video” e “Best Artist”. Seguono da vicino, con quattro candidature ciascuno, Ayra Starr, Beyoncè, Kendrick Lamar, LISA, oltre ai nuovi candidati Chappell Roan e Tyla, alla loro prima candidatura. Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors sono innella categoria “Best Italian Act”. Diciannove artisti avranno la possibilità di vincere il loro primo MTV EMA in questa edizione, tra cui: Kehlani e Tinashe nella categoria “Best R&B”, Disclosure e Fred Again per “Best Electronic”, Fontaines D.C.