Secoloditalia.it - Sud, al via il bando per 2200 assunzioni, Meloni: “Un grande risultato frutto della politica di coesione”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Al via oggi ildel concorso Ripam per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche die per il Sud. L’iniziativa del governo ( sostenuta dalla Ue e finanziata attraverso il Programma Nazionale Capacità per la2021-2027) prevede contratti a tempo indeterminato, per personale aggiuntivo rispetto alla dotazione degli enti destinatari. Al via ilpernuoveal Sud L’inserimento di giovani neolaureati risponde anche alle finalità strategiche di Palazzo Chigi in tema di modernizzazionePubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia dell’azione pubblica attraverso l’innovazione, la digitalizzazione e le nuove competenze.