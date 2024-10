Stand-Up comedy: un uomo solo e il suo microfono. Perché Milano è la capitale del genere (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Moriremo tutti! Urlava così Lenny Bruce appena saliva sul palco, durante la crisi dei missili a Cuba del 1962. E gli spettatori giù a ridere. Che se il matto ti indica il baratro, a te viene da sghignazzare. Il terrore lo lasci a casa con la babysitter. È la Stand-up, bellezza. O almeno così viene raccontata. L’uomo solo in piedi, con il suo microfono. Poi certo Lenny è una specie di nume tutelare, citato pure da DeLillo in quel capolavoro di “Underworld". Più in generale il concetto ha invece creato una certa agitazione filologica. Un groviglio di opinioni, chiacchiere, rancori. Per capire quali sono i confini fra il cabaret, la comedy, le varie scuole nazionali (regionali), il monologo comico, la serata di barzellette. Ilgiorno.it - Stand-Up comedy: un uomo solo e il suo microfono. Perché Milano è la capitale del genere Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Moriremo tutti! Urlava così Lenny Bruce appena saliva sul palco, durante la crisi dei missili a Cuba del 1962. E gli spettatori giù a ridere. Che se il matto ti indica il baratro, a te viene da sghignazzare. Il terrore lo lasci a casa con la babysitter. È la-up, bellezza. O almeno così viene raccontata. L’in piedi, con il suo. Poi certo Lenny è una specie di nume tutelare, citato pure da DeLillo in quel capolavoro di “Underworld". Più in generale il concetto ha invece creato una certa agitazione filologica. Un groviglio di opinioni, chiacchiere, rancori. Per capire quali sono i confini fra il cabaret, la, le varie scuole nazionali (regionali), il monologo comico, la serata di barzellette.

