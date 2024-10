Sorrento, padre sottrae bimbo alla madre e lo porta negli Usa: interessata la Farnesina (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministero degli Esteri è stato contattato per interessarsi al caso del piccolo Ethan, il bambino di Piano di Sorrento (Napoli) che sarebbe stato sottratto dal padre alla mamma, Claudia Ciampa, e portato con uno stratagemma negli Stati Uniti. L’avvocato Gian Ettore Gassani, legale della donna, infatti, ha chiesto “al Ministero degli Esteri un intervento immediato affinché possa prendere contatti con le autorità degli Stati Uniti e risolvere a livello politico e diplomatico questa vicenda. In ordine al reato di sottrazione internazionale dei minori, ai sensi dell’articolo 574 bis codice penale, si ritiene che le pene previste siano del tutto irrisorie e che questo reato debba essere punito alla stregua di un sequestro di persona. Lapresse.it - Sorrento, padre sottrae bimbo alla madre e lo porta negli Usa: interessata la Farnesina Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministero degli Esteri è stato contattato per interessarsi al caso del piccolo Ethan, il bambino di Piano di(Napoli) che sarebbe stato sottratto dalmamma, Claudia Ciampa, eto con uno stratagemmaStati Uniti. L’avvocato Gian Ettore Gassani, legale della donna, infatti, ha chiesto “al Ministero degli Esteri un intervento immediato affinché possa prendere contatti con le autorità degli Stati Uniti e risolvere a livello politico e diplomatico questa vicenda. In ordine al reato di sottrazione internazionale dei minori, ai sensi dell’articolo 574 bis codice penale, si ritiene che le pene previste siano del tutto irrisorie e che questo reato debba essere punitostregua di un sequestro di persona.

