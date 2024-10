Serie tv e moda: come il piccolo schermo ha plasmato i gusti degli spettatori (Di martedì 8 ottobre 2024) Life&People.it Un insieme di linguaggi che, mettendo in condivisione i propri stilemi e ispirazioni, contribuiscono a dare vita a una comunicazione che respira universalità . Lo stesso messaggio, capace di attraversare lo spazio e il tempo, è reso possibile dall’arte della contaminazione, quel dialogo tra istanze dissimili che trovano, nell’esaltazione della loro distanza, un punto di incontro. Proprio in virtù del fascino che le arti esercitano tra loro si è instaurato, nel tempo, un gioco di compenetrazioni e reciproche influenze tra Serie tv e moda, tali da instaurare non solo un legame indissolubile ma di ispirare un ritratto inedito di uno specifico momento storico, da restituire come testimonianza ai posteri. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Life&People.it Un insieme di linguaggi che, mettendo in condivisione i propri stilemi e ispirazioni, contribuiscono a dare vita a una comunicazione che respira universalità . Lo stesso messaggio, capace di attraversare lo spazio e il tempo, è reso possibile dall’arte della contaminazione, quel dialogo tra istanze dissimili che trovano, nell’esaltazione della loro distanza, un punto di incontro. Proprio in virtù del fascino che le arti esercitano tra loro si è instaurato, nel tempo, un gioco di compenetrazioni e reciproche influenze tratv e, tali da instaurare non solo un legame indissolubile ma di ispirare un ritratto inedito di uno specifico momento storico, da restituiretestimonianza ai posteri.

