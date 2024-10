Scontro tra auto e moto, muore sul colpo 48enne (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo gli quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente sulle strade. Un violento Scontro tra auto e moto è costato la morte ad un uomo di 48 anni ed il ferimento di un altro soggetto coinvolto nel terribile sinistro che era in sella al mezzo a due ruote insieme al 48enne. Lo schianto è andato in scena nella serata di ieri, intorno alle 19, a Taranto, esattamente nei pressi della chiesa Corpus Domini situata nel rione Paolo VI. Per cause ancora tutte da verificare ed accertare, infatti, uno scooter si è scontrato frontalmente con una vettura e i due uomini a bordo del mezzo a due ruote sono andate a sbattere violentemente per terra. Scontro tra auto e moto, ferito trasportato d’urgenza in ospedale Ad avere la peggio sono state proprio questi ultimi due. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo gli quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente sulle strade. Un violentotraè costato la morte ad un uomo di 48 anni ed il ferimento di un altro soggetto coinvolto nel terribile sinistro che era in sella al mezzo a due ruote insieme al. Lo schianto è andato in scena nella serata di ieri, intorno alle 19, a Taranto, esattamente nei pressi della chiesa Corpus Domini situata nel rione Paolo VI. Per cause ancora tutte da verificare ed accertare, infatti, uno scooter si è scontrato frontalmente con una vettura e i due uomini a bordo del mezzo a due ruote sono andate a sbattere violentemente per terra.tra, ferito trasportato d’urgenza in ospedale Ad avere la peggio sono state proprio questi ultimi due.

