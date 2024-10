Salernitana multata dal giudice sportivo: “Stupore per questa decisione, pronti al ricorso” (Di martedì 8 ottobre 2024) La Salernitana ha espresso pubblicamente il proprio disappunto per la decisione del giudice sportivo della Serie B, che ha condannato il club campano a 10.000 euro di multa per il comportamento tenuto dai propri ultras in trasferta a Palermo, quando dal settore ospiti sono piovuti petardi e oggetti nella curva sud dei tifosi rosanero, occupata non da ultras ma da molte famiglie con bambini. Secondo la società granata, la decisione non tiene conto del completo andamento dei fatti, visto che anche dal settore dei siciliani sarebbero stati lanciati materiali pirotecnici sui supporter di Salerno. Per questo, la Salernitana sta valutando anche il ricorso. Questo il comunicato completo: “L’U.S. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Laha espresso pubblicamente il proprio disappunto per ladeldella Serie B, che ha condannato il club campano a 10.000 euro di multa per il comportamento tenuto dai propri ultras in trasferta a Palermo, quando dal settore ospiti sono piovuti petardi e oggetti nella curva sud dei tifosi rosanero, occupata non da ultras ma da molte famiglie con bambini. Secondo la società granata, lanon tiene conto del completo andamento dei fatti, visto che anche dal settore dei siciliani sarebbero stati lanciati materiali pirotecnici sui supporter di Salerno. Per questo, lasta valutando anche il. Questo il comunicato completo: “L’U.S.

