Russia, ordine di arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini: “Entrati illegalmente a Kursk dall’Ucraina” (Di martedì 8 ottobre 2024) La Russia ordina l'arresto dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini. I due sono accusati di essere "Entrati illegalmente a Kursk dall'Ucraina per registrare un servizio televisivo". Lo scorso agosto i servizi russi dell'Fsb avevano aperto un procedimento penale contro gli inviati di V Ilgiornaleditalia.it - Russia, ordine di arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini: “Entrati illegalmente a Kursk dall’Ucraina” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Laordina l'deiRai Stefaniae Simone. I due sono accusati di essere "dall'Ucraina per registrare un servizio televisivo". Lo scorso agosto i servizi russi dell'Fsb avevano aperto un procedimento penale contro gli inviati di V

