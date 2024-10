Teleclubitalia.it - Raid in una pizzeria ad Arzano: sfondano vetrina con l’auto per portare via pochi spiccioli

Furto col botto in piena notte. È accaduto la scorsa settimana ad Arzano. I banditi hanno preso d'assalto la pizzeria ReImpasto di via Volpicelli. Un individuo, come si evince dalle immagini di videosorveglianza pubblicate dal profilo dei gestori del locale su TikTok, prima con un martello e poi con un'auto ha sfondato la vetrina dell'attività.