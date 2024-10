Privacy violata. I giudici Ue contro i social (Di martedì 8 ottobre 2024) Razzante* Quando navighiamo in Rete alla ricerca di informazioni lasciamo tracce indelebili dei nostri interessi e delle nostre preferenze e le piattaforme catturano questi indizi per mandarci pubblicità mirata. Ad esempio, se consultiamo il sito web di una compagnia aerea per cercare un volo Milano-Parigi e poi ci colleghiamo ad un nostro profilo social, notiamo comparire suggerimenti di acquisto di quei voli. Significa che di fatto sveliamo ai gestori delle piattaforme alcuni nostri dati sensibili che consentono loro di tracciare un ritratto particolareggiato della nostra composita personalità . I colossi della Rete catturano infatti le nostre informazioni anche fuori dai loro confini, ad esempio attingendo a pagine che consultiamo e che dimostrano un nostro interesse concreto per un bene o un servizio. Ilgiorno.it - Privacy violata. I giudici Ue contro i social Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Razzante* Quando navighiamo in Rete alla ricerca di informazioni lasciamo tracce indelebili dei nostri interessi e delle nostre preferenze e le piattaforme catturano questi indizi per mandarci pubblicità mirata. Ad esempio, se consultiamo il sito web di una compagnia aerea per cercare un volo Milano-Parigi e poi ci colleghiamo ad un nostro profilo, notiamo comparire suggerimenti di acquisto di quei voli. Significa che di fatto sveliamo ai gestori delle piattaforme alcuni nostri dati sensibili che consentono loro di tracciare un ritratto particolareggiato della nostra composita personalità . I colossi della Rete catturano infatti le nostre informazioni anche fuori dai loro confini, ad esempio attingendo a pagine che consultiamo e che dimostrano un nostro interesse concreto per un bene o un servizio.

