Pogacar sulle Tre Valli Varesine | Sensazione di scarsa sicurezza tutti d’accordo per l’annullamento

(Di martedì 8 ottobre 2024) “La strada era coperta d’acqua, veniva da tutte le parti, anche i tombini. Non si riusciva a vedere l’asfalto”. Inizia così la conferenza stampa di Tadej, che parla “a nome dii corridori” e ripercorre quanto avvenuto nel corso della Tre, quando la gara era stata annullata per maltempo. “Ci sono state molte forature, ruote rotte Non sapevamo cos’altro aspettarci, quando la situazione è tale è molto facile che capitino incidenti seri. Avevamo ladi correre in condizioni di, così abbiamo deciso di parlare tra di noi e ci siamo accordati per fare annullare la gara“. Queste le parole del del campione del mondo, riportate da ANSA. “Avremmo potuto finirla, ma non si sa mai quando gli incidenti possano avvenire. Non aveva alcun senso rischiare.