Nazionale U21 Palestra al debutto | Significa tanto lo prendo come un punto di partenza

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) LaU21 di Carmine Nunziata continua a lavorare al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Gli azzurrini si preparano a sfidare l’Irlanda nella partita in programma per martedì 15 a Trieste. All’Italia potrebbe servire un soloper staccare il pass per la fase finale dell’Europeo, ma Nunziata è a caccia del successo. Al centro di Tirrenia è arrivato anche Marco, difensore dell’Atalanta che vive la sua prima convocazione U21: “E’ un ragazzo nuovo ma che ha fatto tutto il percorso con le Nazionali giovanili. Parliamo di un ragazzo interessante con ottime qualità“, aveva spiegato Nunziata.Il giovane calciatore vuole meritare la fiducia del tecnico. “Quando l’ho saputo sono stato super contento, non vedevo l’ora di arrivare qui. E’ stata una bella emozione.