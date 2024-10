Spazionapoli.it - Napoli, Lobotka svela il segreto di Conte: l’annuncio

(Di martedì 8 ottobre 2024) In casa, in attesa della ripesa del campionato, bisogna registrare delle importanti dichiarazioni disu. Ildi Antonioresterà primo in classifica almeno fino al prossimo 19 ottobre, ovvero quando tornerà il campionato italiano dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. I partenopei, infatti, hanno adesso due punti di vantaggio sull’Inter seconda e tre sul terzetto formato da Juve, Lazio ed Udinese. Alla ripresa, dunque, ilsarà chiamato subito a continuare questo trend positivo, anche se avrà di fronte a sé una gara molto insidiosa. I partenopei, infatti, saranno di scena allo Stadio Castellani per sfidare una delle sorprese di questo campionato, ovvero l’Empoli di Roberto D’Aversa. Per riuscire a portare a casa i tre punti, di fatto, Antoniosi affiderà quasi sicuramente ai suoi titolari.