Napoli, l’ex Tuanzebe ha rischiato di perdere un dito: ecco come (Di martedì 8 ottobre 2024) In serata è arrivata un’incredibile notizia che riguarda un ex giocatore del Napoli, ovvero il difensore Axel Tuanzebe. Dopo aver battuto il Como di Cesc Fabregas, il Napoli di Antonio Conte si è confermato primo in classifica fino al ritorno del campionato tra circa una decina di giorni. Anzi, visto il pareggio della Juve rimediato contro il Cagliari, gli azzurri hanno portato a due punti il proprio vantaggio sul secondo posto, dove adesso c’è l’Inter. Antonio Conte, di fatto, ha già fatto un incredibile lavoro, visti i disastri della stagione. Il Napoli è ora atteso dalla sfida dopo la sosta di Empoli, ma prima bisogna registrare un incredibile episodio ad un ex suo calciatore: Axel Tuanzebe. Spazionapoli.it - Napoli, l’ex Tuanzebe ha rischiato di perdere un dito: ecco come Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In serata è arrivata un’incredibile notizia che riguarda un ex giocatore del, ovvero il difensore Axel. Dopo aver battuto il Como di Cesc Fabregas, ildi Antonio Conte si è confermato primo in classifica fino al ritorno del campionato tra circa una decina di giorni. Anzi, visto il pareggio della Juve rimediato contro il Cagliari, gli azzurri hanno portato a due punti il proprio vantaggio sul secondo posto, dove adesso c’è l’Inter. Antonio Conte, di fatto, ha già fatto un incredibile lavoro, visti i disastri della stagione. Ilè ora atteso dalla sfida dopo la sosta di Empoli, ma prima bisogna registrare un incredibile episodio ad un ex suo calciatore: Axel

Altro KO per Napoli Basket : l’ex Brown trascina Trieste con 29 punti - . Come ad inizio secondo quarto. 67-71 Quarto quarto Tanti errori in transizione per gli Azzurri, poi Valentine continua a caricarsi la squadra sulle spalle con un tiro da tre. Primo quarto Avvio in sordina per Napoli Basket che comincia con un 0 su tre da fuori il perimetro. La gara prosegue ... (Spazionapoli.it)

Napoli Photo Festival - al via la tre giorni all’ex base NATO - . L’evento celebra la fotografia contemporanea con mostre, incontri con autori, workshop e letture portfolio. Il Napoli Photo Festival, prima edizione organizzata dall’Associazione Flegrea PHOTO BFI, si terrà dal 4 al 6 ottobre al Parco San Laise, nell’ex area NATO di Bagnoli. Tra gli ... (Ilblogdigio.it)

L’EX- Lucarelli : “Il Napoli ha tutto per giocarsela fino infondo” - Lucarelli ha evidenziato come il prestigio storico del Milan nelle competizioni europee porti a grandi aspettative, anche se le sfide contro avversari di alto livello come Liverpool e Bayer Leverkusen hanno reso complicato il cammino europeo dei rossoneri. Non giocare le coppe è un vantaggio non ... (Terzotemponapoli.com)