Anteprima24.it - Napoli, fa discutere la nuova opera in piazza Municipio: pioggia di lazzi sulla ‘forma’

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi drizza, è il caso di dire, in tutti i suoi 12 metri, in una giornata uggiosa. Non per niente si intitola ‘Tu si ‘na cosa grande’, ma i più cattivi già speculano sul nome. È l’ultima installazione di, da inaugurare domani alle 18.45. L’dedicata adallo scultore Gaetano Pesce, scomparso sei mesi fa a New York. L’installazione è una rivisitazione dell’abito di Pulcinella, con due cuori rossi trafitti da una freccia. E per trafiggere, sta trafiggendo l’immaginazione di molti. Pure di troppi. Nemmeno ultimato il montaggio, già fioccano battute salaci. Ad eccitare la fantasia è la forma. Per alcuni – ci credereste ? – sarebbe fallica. Ma cosa vanno a pensareIntanto però, è già tutto un pullulare di divertito stupore. Ma anche di rassegnata indignazione. L’arte contemporanea, si sa, è fatta per dividere, per provocare.