Napoli, dossier ambientalista: "Disastro alberi al Vomero Arenella"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDenuncia un “all’ed al”, ildi EuropaVerde. Ed evoca perfino un presunto “danno ambientale ed erariale”. Sotto gli occhi scorrono le immagini dello scempio. Fossette vuote o tombate col cemento, erbacce, aiuole di color gramigna.pericolanti, tanti. Alcuni incatenati, per sicurezza dicono. Simbolo di un verde quasi agli arresti domiciliari. Radici seppellite da rifiuti, avvelenati da acqua di mare o con detersivo. Molti altriabbattuti: ne resta un malinconico moncone. Un monito quasi. Si punta il dito: in certi casi, sarebbero stati tagliati “per far posto a déhors” o “perché di fastidio ad alcune vetrine”. Sono 4192 quelli presenti nel territorio collinare (ultimo censimento arboreo datato 2017): tra essi 800 ligustri e 1000 platani.