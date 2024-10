Mo: Schlein, 'Pd era presente in Sinagoga per 7 ottobre' (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - All'appuntamento del 7 ottobre in Sinagoga a Roma "il Pd c'era, con il responsabile Esteri Provenzano e altri deputati e senatori". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24. Liberoquotidiano.it - Mo: Schlein, 'Pd era presente in Sinagoga per 7 ottobre' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - All'appuntamento del 7ina Roma "il Pd c'era, con il responsabile Esteri Provenzano e altri deputati e senatori". Lo ha detto Ellya SkyTg24.

