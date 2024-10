Spazionapoli.it - Meluso torna a parlare del Napoli, rivelazione su Osimhen: la mossa inaspettata di ADL

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mauro, ex direttore sportivo del, èto adel club azzurro: il suo incarico è terminato la scorsa stagione, con l’avvento in azzurro di Giovanni Manna. La cura Antonio Conte sta sortendo i suoi primi effetti in casa: la compagine partenopea è la migliore della classe in questa prima parte di stagione, quando le giornate che si sono disputate sono sette. La squadra azzurra è al primo posto in classifica, in solitaria, risultato impensabile fino a poco tempo fa e che si è reso possibile grazie al lavoro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, a cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato la ricostruzione del progetto.