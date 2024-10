Ilrestodelcarlino.it - Marchisio: "Ogni gara deve essere una finale"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gli ospiti della seconda punta di "After Hours, la Superlega di notte", talk trasmesso in direttadomenica sera sui social della Lega Pallavolo Serie A con Andrea Zorzi e Andrea Brogioni, importante spazio è stato dato al libero della Yuasa Grottazzolina Andrea. L’idolo del popolo arancioblu e degli ska, non solo si è soffermato sulladi Modena che si era conclusa da pochi minuti ma ha allargato lo sguardo a questo avvio di stagione e anche alla sua esperienza a Grottazzolina, su come viene vissuta prima storica esperienza in Superlega conquistata con merito sul campo. Ma precedenza all’attualità e all’analis9i del ko con Modena: "Nel secondo set siamo stati bravi a ripartire dopo un primo set abbastanza disastroso. Avevamo la possibilità di provare a chiuderlo, eravamo sopra di due punti, poi Modena in battuta ha ricucito il gap.