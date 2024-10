Maltempo nel Vicentino, acqua in strada a San Tomio di Malo (VIDEO) (Di martedì 8 ottobre 2024) Situazione critica nell'Alto Vicentino a causa del Maltempo che in queste ore sta colpendo la provincia di Vicenza. A Monte di Malo è esondato il torrente Rana all'altezza di via Bressana. Alluvione anche a San Tomio di Malo dove l'acqua ha invaso la strada a Fondo Muri. Aperti i bacini di Vicenzatoday.it - Maltempo nel Vicentino, acqua in strada a San Tomio di Malo (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Situazione critica nell'Altoa causa delche in queste ore sta colpendo la provincia di Vicenza. A Monte diè esondato il torrente Rana all'altezza di via Bressana. Alluvione anche a Sandidove l'ha invaso laa Fondo Muri. Aperti i bacini di

