Maltempo in montagna, il Cellina esonda: chiusa la strada verso la pianura (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Maltempo di martedì 8 novembre sta colpendo tutto il Friuli, e in montagna la situazione è preoccupante. Le intense precipitazione hanno fatto esondare il torrente Cellina a nord di Barcis: la strada è stata chiusa al traffico: per arrivare in provincia di Pordenone i residenti dei comuni di Pordenonetoday.it - Maltempo in montagna, il Cellina esonda: chiusa la strada verso la pianura Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildi martedì 8 novembre sta colpendo tutto il Friuli, e inla situazione è preoccupante. Le intense precipitazione hanno fattore il torrentea nord di Barcis: laè stataal traffico: per arrivare in provincia di Pordenone i residenti dei comuni di

Maltempo : allerta arancione per piene e frane in montagna - gialla in collina e pianura - A diramare l’allerta, valida a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre per le successive 24 ore, la protezione civile dell’Emilia-Romagna. . . Maltempo, nel Piacentino bollino arancione per piene dei corsi d’acqua minori e frane in montagna, giallo in collina e pianura. . Per la giornata di ... (Ilpiacenza.it)

Ancora maltempo in Friuli Venezia Giulia : arriva la prima neve in montagna - L'autunno bussa alle porte del Friuli Venezia Giulia. Il bollettino sarà in vigore dalle 20 dell'11 settembre fino alle 6 del 13 settembre. . Secondo quanto emerge. . La protezione ha diramato l'avviso di allerta gialla visto il possibile aggravarsi delle condizioni meteorologiche su tutta la ... (Pordenonetoday.it)

Maltempo Italia - frana la montagna a causa delle piogge : persone evacuate - (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Bomba d’acqua in Italia, paura per la popolazione: strade allagate e scuole chiuse Leggi anche: Tragedia in crociera, muore a 12 anni precipitando dal 14º piano Frana a Gragnano, evacuate 20 persone e chiuse 4 strade La paura è stata ... (Tvzap.it)