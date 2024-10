Malattie renali, serata evento a Casa Pavarotti per raccogliere fondi (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – Una serata a Casa Pavarotti a Modena, venerdì 11 ottobre dalle 18.15, a sostegno dell'associazione Nefros, impegnata nella prevenzione e cura delle Malattie renali. "I problemi ai reni sono sottovalutati. È importante trovare i fondi per portare avanti la ricerca e per sensibilizzare su questo tema attraverso campagne di prevenzione”, parla Nicoletta Mantovani, vedova del tenore. Così facendo musica e cultura "si uniscono e insieme diventano dei motori importantissimi, come diceva Luciano (Pavarotti; ndr). Con questa serata vogliamo unire i suoni della musica con la nefrologia”, ricorda Mantovani. Presentato in mattinata a Palazzo d’Accursio, a Bologna, il progetto si impegna a raccogliere fondi da impiegare nel finanziamento per l'acquisizione di risorse umane in ambito nefrologico. Ilrestodelcarlino.it - Malattie renali, serata evento a Casa Pavarotti per raccogliere fondi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – Unaa Modena, venerdì 11 ottobre dalle 18.15, a sostegno dell'associazione Nefros, impegnata nella prevenzione e cura delle. "I problemi ai reni sono sottovalutati. È importante trovare iper portare avanti la ricerca e per sensibilizzare su questo tema attraverso campagne di prevenzione”, parla Nicoletta Mantovani, vedova del tenore. Così facendo musica e cultura "si uniscono e insieme diventano dei motori importantissimi, come diceva Luciano (; ndr). Con questavogliamo unire i suoni della musica con la nefrologia”, ricorda Mantovani. Presentato in mattinata a Palazzo d’Accursio, a Bologna, il progetto si impegna ada impiegare nel finanziamento per l'acquisizione di risorse umane in ambito nefrologico.

