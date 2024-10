Mady Giò, come la Finanza becca gli influencer evasori: parte tutto così (Di martedì 8 ottobre 2024) È di ieri la notizia su Madalina Ioana Filip, conosciuta come Mady Giò, accusata dalla Guardia di Finanza di Varese di evasione fiscale. In tv e sui giornali parlava dei ricchi guadagni che arrivavano dalle sue attività sui social, ma la guardia di Finanza, di tutti quegli introiti, non ha mai trovato traccia. Le fiamme gialle le contestano un’evasione di oltre 1 milione e mezzo di euro di Irpef. C’era stato un trasferimento della sua residenza in Svizzera e proprio su questo si è anche concentrata l’indagine. La guardia di Finanza ha indagato e la denuncia è arrivata inevitabilmente. Gli inquirenti, come riportato dal sito Liberoquotidiano.it, hanno rivelato che “il trasferimento della residenza è arrivato al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È di ieri la notizia su Madalina Ioana Filip, conosciutaGiò, accusata dalla Guardia didi Varese di evasione fiscale. In tv e sui giornali parlava dei ricchi guadagni che arrivavano dalle sue attività sui social, ma la guardia di, di tutti quegli introiti, non ha mai trovato traccia. Le fiamme gialle le contestano un’evasione di oltre 1 milione e mezzo di euro di Irpef. C’era stato un trasferimento della sua residenza in Svizzera e proprio su questo si è anche concentrata l’indagine. La guardia diha indagato e la denuncia è arrivata inevitabilmente. Gli inquirenti,riportato dal sito Liberoquotidiano.it, hanno rivelato che “il trasferimento della residenza è arrivato al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole.

