L’uscita di Deadpool & Wolverine su Disney + entrerà nella storia dello streaming

Dopo aver oltrepassato il limite di qualsiasi altro film del MCU, Deadpool & Wolverine entrerà nella storia dello streaming su Disney+. Deadpool & Wolverine non è nuovo alla storia. È diventato il film con rating R di maggior incasso di tutti i tempi, superando film del calibro di Joker e Oppenheimer. Portare i talenti roboanti di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nel MCU è stato un grande successo e un segno di cambiamento per i Marvel Studios e la Disney. Deadpool & Wolverine entreranno nella storia di Disney+ L'imminente uscita su Disney+ di Deadpool & Wolverine segna una tappa importante: Sarà il primo film con rating R distribuito da Disney ad essere trasmesso in streaming sulla piattaforma.

