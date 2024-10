Thesocialpost.it - Letizia uccisa dall’ex della figlia, la telefonata dopo il delitto…

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato pomeriggio si è consumato un drammatico omicidio nelle campagne di FoianoChiana, in provincia di Arezzo.Girolami, una psicoterapeuta di 72 anni, è stata brutalmentea bastonate, e il principale sospettato, Irfan Muhaned Rana, 37enne di origine pakistana, ha confessato il delitto. La confessione al telefono Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe telefonato alla sua ex fidanzata,vittima, dicendole: “Ho visto tua madre, è qui con altre persone”. A quel punto, l’ex compagna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre, ha chiesto maggiori informazioni. Le parole di Irfan sembrano oggi avere un significato macabro, poiché gli inquirenti sospettano che lasia avvenutal’omicidio. Sabato,Girolami era uscita dalla sua casa senza fare ritorno.