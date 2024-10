La scuola sospesa vince al Tar (Di martedì 8 ottobre 2024) Sospeso dalla possibilità di portare avanti i corsi, l’istituto Leonardo di Civitanova ha vinto, per ora, la battaglia giudiziaria al Tar contro l’ufficio scolastico regionale. La vicenda era iniziata a luglio del 2023, quando il polo scolastico civitanovese si era visto revocare il riconoscimento della parità per l’anno scolastico 2023/2024, alla luce in particolare delle eccessive assenze degli studenti, rilevate attraverso tre ispezioni. Subito era partito il contenzioso, e i responsabili dell’istituto avevano chiesto di potersi difendere. Il Tar aveva consentito alla scuola di instaurare un contraddittorio con l’ufficio scolastico. La scuola aveva messo in atto degli interventi contro il problema, ma questo non le aveva evitato di ricevere la sanzione. Ilrestodelcarlino.it - La scuola sospesa vince al Tar Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sospeso dalla possibilità di portare avanti i corsi, l’istituto Leonardo di Civitanova ha vinto, per ora, la battaglia giudiziaria al Tar contro l’ufficio scolastico regionale. La vicenda era iniziata a luglio del 2023, quando il polo scolastico civitanovese si era visto revocare il riconoscimento della parità per l’anno scolastico 2023/2024, alla luce in particolare delle eccessive assenze degli studenti, rilevate attraverso tre ispezioni. Subito era partito il contenzioso, e i responsabili dell’istituto avevano chiesto di potersi difendere. Il Tar aveva consentito alladi instaurare un contraddittorio con l’ufficio scolastico. Laaveva messo in atto degli interventi contro il problema, ma questo non le aveva evitato di ricevere la sanzione.

