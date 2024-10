Joker: Folie à Deux, un altro film DC ha dato molto più spazio ad Harley Quinn (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso fine settimana è stato lanciato Joker: Folie à Deux, l’ultimo di una lunga serie di film ispirati ai fumetti della DC. Sequel del Joker, film che ha incassato miliardi di dollari nel 2019, il sequel mirava ad alzare la posta in gioco con una serie di nuovi elementi, tra cui l’introduzione della Harleen Quinzel / Harley Quinn di Lady Gaga. Nei giorni successivi al debutto di Folie à Deux nelle sale, il successo è stato discutibile, con il film che ha ottenuto risultati inferiori al botteghino e ha polarizzato i fan in molti modi. Uno degli elementi più discussi è stata la stessa Harley, con molti che hanno criticato Folie à Deux per aver sottovalutato o completamente frainteso il personaggio. Nerdpool.it - Joker: Folie à Deux, un altro film DC ha dato molto più spazio ad Harley Quinn Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso fine settimana è stato lanciato, l’ultimo di una lunga serie diispirati ai fumetti della DC. Sequel delche ha incassato miliardi di dollari nel 2019, il sequel mirava ad alzare la posta in gioco con una serie di nuovi elementi, tra cui l’introduzione della Harleen Quinzel /di Lady Gaga. Nei giorni successivi al debutto dinelle sale, il successo è stato discutibile, con ilche ha ottenuto risultati inferiori al botteghino e ha polarizzato i fan in molti modi. Uno degli elementi più discussi è stata la stessa, con molti che hanno criticatoper aver sottovalutato o completamente frainteso il personaggio.

