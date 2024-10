Infortunio Barella, le condizioni del centrocampista dell’Inter (Di martedì 8 ottobre 2024) Infortunio Barella, le condizioni del centrocampista dell’Inter Appiano Gentile, è partito il conto alla rovescia per rivederlo in campo Barella rimasto a Milano causa Infortunio, si sta allenando in solitaria ad Appiano Gentile mentre i suoi compagni sono impegnati con le rispettive nazionali. Il giocatore dell’Inter sta facendo tutto il possibile per recuperare dalla distrazione al retto femorale della coscia Calcionews24.com - Infortunio Barella, le condizioni del centrocampista dell’Inter Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024), ledelAppiano Gentile, è partito il conto alla rovescia per rivederlo in camporimasto a Milano causa, si sta allenando in solitaria ad Appiano Gentile mentre i suoi compagni sono impegnati con le rispettive nazionali. Il giocatoresta facendo tutto il possibile per recuperare dalla distrazione al retto femorale della coscia

