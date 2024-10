Incidente in una casa d'accoglienza per migranti: esplode bombola, giovane in ospedale (Di martedì 8 ottobre 2024) Era intento a cucinare quando, all'improvviso, la bombola del gas è esplosa. Un immigrato, ospite di una casa d'accoglienza di Licata, è stato trasferito prima al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso e poi, in elisoccorso, in uno degli ospedali del capoluogo regionale. Ad Agrigentonotizie.it - Incidente in una casa d'accoglienza per migranti: esplode bombola, giovane in ospedale Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Era intento a cucinare quando, all'improvviso, ladel gas è esplosa. Un immigrato, ospite di unad'di Licata, è stato trasferito prima al pronto soccorso dell'San Giacomo d'Altopasso e poi, in elisoccorso, in uno degli ospedali del capoluogo regionale. Ad

Afragola : si barrica in casa e lancia dal balcone una bombola a gas. Arrestato - Nel frattempo, il malintenzionato si era chiuso nella camera da letto e dal balcone della stessa, minacciava gli agenti in strada lanciando contro gli stessi diverse suppellettili, dei coltelli ed anche una bombola del gas; contestualmente, altri operatori, sono entrati nella stanza e, non ... (Puntomagazine.it)