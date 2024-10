Il processo sugli affidi. Abuso d’ufficio, i giudici respingono questione di legittimità (Di martedì 8 ottobre 2024) Si prospetta più vicina l’uscita dal processo sui presunti affidi illeciti di bambini per l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, accusato di Abuso d’ufficio in concorso con altri quattro imputati, cioè l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, l’assistente sociale Francesco Monopoli, la psicologa Nadia Bolognini e l’ex presidente dell’Unione Val d’Enza Paolo Colli, che era sindaco di Montecchio. Il collegio dei giudici, presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ieri ha respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Procura il 9 settembre, sulla norma che in agosto ha abrogato il reato di Abuso d’ufficio, al centro della riforma promossa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ilrestodelcarlino.it - Il processo sugli affidi. Abuso d’ufficio, i giudici respingono questione di legittimità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si prospetta più vicina l’uscita dalsui presuntiilleciti di bambini per l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, accusato diin concorso con altri quattro imputati, cioè l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, l’assistente sociale Francesco Monopoli, la psicologa Nadia Bolognini e l’ex presidente dell’Unione Val d’Enza Paolo Colli, che era sindaco di Montecchio. Il collegio dei, presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ieri ha respinto ladicostituzionale, sollevata dalla Procura il 9 settembre, sulla norma che in agosto ha abrogato il reato di, al centro della riforma promossa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

