Furti di scooter in Costiera Amalfitana | due arresti a Napoli

Un’ondata di furti di scooter ha scosso la pittoresca Costiera Amalfitana, destando preoccupazione tra residenti e turisti. Questa mattina, i Carabinieri di Amalfi hanno sgominato una banda sospettata di essere responsabile di numerosi colpi, arrestando due persone a Napoli. La lotta contro la criminalità si intensifica, dimostrando che anche nelle zone più suggestive, la sicurezza rimane una priorità. Scopriamo i dettagli di questa operazione e le implicazioni per il territorio.

Furti in Costiera Amalfitana. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nei quartieri di Poggioreale e Ponticelli di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di B. F. e B. I. rispettivamente destinatari della misura degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Agli stessi risulta contestato il reato di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP ma suscettibile di diverse valutazioni nelle fasi successive del giudizio, i predetti avrebbero posto in essere, in orario diurno e in distinte occasioni, tra il 21 luglio e il 7 agosto 2024, 4 furti di motocicli nel comune di Maiori e un furto di motociclo nel comune di Vietri sul Mare. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Furti di scooter in Costiera Amalfitana: due arresti a Napoli

