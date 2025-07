Angelo cresciuto per 70 settimane in ospedale grazie a un cuore artificiale Poi il trapianto

Una storia di speranza e resilienza che dimostra come la medicina possa trasformare vite. Angelo, cresciuto per 70 settimane con un cuore artificiale, ha finalmente ricevuto il trapianto tanto atteso. A Bergamo, tre bambini affetti da gravi cardiopatie hanno trovato una seconda possibilità grazie a un intervento rapidissimo e all’uso innovativo di cuori donati. Una testimonianza di coraggio e progresso che ci ispira a credere nel miracolo della vita.

LA STORIA. Tre bambini affetti da gravi cardiopatie hanno ricevuto un cuore nuovo in 30 giorni grazie al trapianto al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per tutti è stato fatto ricorso all’impianto di un cuore artificiale in attesa dell’organo da donatore. Il più piccolo ha solo 1 anno e mezzo ed ha trascorso praticamente tutta la vita tra le mura fino al trapianto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Angelo, cresciuto per 70 settimane in ospedale grazie a un cuore artificiale. Poi il trapianto

