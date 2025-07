Assegnazioni provvisorie 2025 26 indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1 RISPOSTE AI QUESITI

Le assegnazioni provvisorie 2025/26 rappresentano un passo fondamentale per il personale docente, offrendo opportunità di mobilità e ricongiungimento familiare. Con scadenze imminenti e procedure dettagliate, è essenziale conoscere tutte le indicazioni e i requisiti per presentare correttamente la domanda. In questo articolo, analizzeremo le risposte ai quesiti più frequenti e le indicazioni specifiche per docenti assunti da GPS, sostegno e concorso PNRR1, affinché possiate affrontare con successo questa importantissima fase. Ne...

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il personale docente nell'anno scolastico 202526: una misura molto attesa perché permette ai docenti vincolati per normativa o che non hanno ottenuto il trasferimento di poter usufruire della mobilità annuale per ricongiungersi ai propri familiari. La domanda può essere presentata solo in presenza dei motivi indicati nel Contratto e, in alcuni casi, solo se in possesso di specifiche deroghe. Ne parliamo con Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale Anief, subito dopo la firma del nuovo Contratto triennale 202528. L'articolo Assegnazioni provvisorie 202526, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

