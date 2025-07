La Scena dei Ragazzi al via la rassegna teatrale dedicata ai bimbi e alle famiglie

Preparatevi a vivere momenti magici e ricchi di emozioni con "La Scena dei Ragazzi - Rassegna Kids 2025", l’appuntamento teatrale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Un viaggio tra spettacoli divertenti, poetici e coinvolgenti, che trasformeranno le serate estive in un'atmosfera di allegria e scoperta. Non perdete questa straordinaria occasione di condividere il teatro con i vostri cari e immergervi in un mondo di fantasia e emozioni!

FASANO - L'assessorato alla Cultura del Comune di Fasano è lieto di annunciare l'atteso ritorno de "La Scena dei Ragazzi - Rassegna Kids 2025", un calendario di spettacoli teatrali pensato appositamente per i bambini e le loro famiglie, che animerà le serate estive del Chiostro dei Minori.

Al Bicchieraia è andata in scena tutta la creatività dei ragazzi dell’i.c. Cesalpino - Al Bicchieraia, i giovani dell’IC Cesalpino hanno dato vita a una magica rappresentazione, dimostrando tutta la loro creatività.

Domenica 17 novembre alle 17.30 al Teatro Comunale S. Antonio di Scandriglia (RIETI), sarà in scena la Compagnia Birignao Teatro per il secondo appuntamento con la rassegna dedicata ai ragazzi e alle famiglie “A Teatro con la famiglia” Vai su Facebook

Rassegna "Che estate ragazzi!". Cinque spettacoli di teatro gratis - Torna la rassegna di teatro per bambini e ragazzi, e le loro famiglie, con cinque spettacoli a ingresso gratuito ai giardini sull’Arno a Santa Croce e al parco ... Da lanazione.it