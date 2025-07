Caso Kaufmann il 46enne è atteso in Italia | spunta un nuovo particolare

Mentre cresce l’attesa per l’arrivo di Francis Kaufmann in Italia, emergono nuovi dettagli su uno dei casi più intricati degli ultimi tempi. A più di un mese dai tragici fatti di Villa Pamphili, le indagini si infittiscono e si avvicinano a una svolta decisiva. Kaufmann, 46 anni, è pronto a confrontarsi con la giustizia italiana: cosa si nasconde dietro questa vicenda che ha sconvolto Roma?

Proseguono gli aggiornamenti su Francis Kaufmann, il presunto assassino della compagna e della figlia a Roma. ci sono degli aggiornamenti importanti È passato ormai più di un mese dal caso di Villa Pamphili e dal ritrovamento dei cadaveri di mamma e figlia, ma le indagini su Francis Kaufmann proseguono senza sosta. L'uomo è atteso in Italia nella giornata di domani dopo il fermo in Grecia. Sarà trasferito a Rebibbia dove trascorrerà la detenzione nel reparto psichiatrico in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Teatro, sul palco del Coccia Franco Branciaroli con "Il caso Kaufmann" - Chiude il cartellone di Prosa del Coccia con "Il caso Kaufmann", uno spettacolo di Giovanni Grasso interpretato da Franco Branciaroli, diretto da Piero Maccarinelli.

Verrà estradato venerdì in Italia, Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a #VillaPamphili, a Roma. Il cittadino americano atterrerà a Ciampino.

Il giallo di Roma. Continuano le ricerche degli investigatori nel Tevere, per trovare il trolley contenente gli effetti personali e il pc di Francis Kaufmann e Anastasia. Dal tribunale di Larissa in Grecia arriva l'ok all'estradizione in Italia. Il commento di Milo Infante

Francis Kaufmann ja kaksoismurha: Järkyttäviä totuuksia Roomassa - Un dramma che ha scosso la capitale italiana: Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è atteso a Roma dopo aver devastato la sua cella in Grecia.

Francis Kaufmann si candidò al teatro dell'Opera come aspirante cantante lirico. L'omonimia col tenore, l'audizione e la mail: su cosa si indaga - Non era solo il presunto assassino della compagna e della figlia: prima ancora di diventare il protagonista di uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni, Francis Kaufmann era ...